دوي صافرات الإنذار.. إطلاق صواريخ من فلسطين اتجاه مستوطنات غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، باعتراض رشقة صاروخية انطلقت من قطاع غزة في اتجاه عسقلان المحتلة.

فيما كشفت عن سماع دوي صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة سديروت بغلاف قطاع غزة، بسبب إطلاق صواريخ جديدة.

وكان أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أن مجلس الجامعة العربية يعقد جلسة عاجلة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأربعاء، في دورة غير عادية، لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف العكلوك في تصريح صحفي، أن الاجتماع ينعقد بناءً على طلب جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، مضيفا أن الاجتماع العاجل يبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، والذي كان آخره ارتكاب مجزرة بشعة في قطاع غزة، والضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.