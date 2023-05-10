قصور الثقافة تختتم برنامج ترسيخ قيم المواطنة في قرى المنيا.. صور

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات برنامج ترسيخ قيم وممارسات المواطنة، الذي أقامته بالتعاون مع محافظة المنيا، مستهدفة تنفيذ عدد من اللقاءات الثقافية والفنية في 44 قرية من قرى المحافظة، كانت أطلقتها الهيئة في أغسطس الماضي، واختتمت خلال مايو الحالي في قرية البدرمان التابعة لمركز ديرمواس.

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، إن فعاليات البرنامج تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة لمواجهة التطرف والتعصب، وتأتي في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة الثقافة لتمكين المرأة بصعيد مصر، واكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائه، والحفاظ على الحرف التراثية والتقليدية، مضيفا أن دور الهيئة العامة لقصور الثقافة تجاه المجتمع، ركيزة في بناء الإنسان كأحد محاور التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، وجاءت فعاليات البرنامج الثقافي في قرى المنيا في هذا الإطار بالتعاون مع عدد من وزارات الدولة ومنها وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والصحة ومحافظة المنيا، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، وفق دراسات فعلية واستراتيجية للقرى الأكثر احتياجا.

وأضاف عطوة: “قدمت الهيئة 336 فعالية ثقافية وفنية بشكل دوري في عشرة أشهر، استفاد منها 53985 من أبناء قرى المنيا، ومنها قرى: زاوية الجدامي، شم القبلية، شم البحرية، صندفا، شلقام، الناصرية، هوارة، بردنوها، إبوان، الكفور، العور، منقطين، إطسا، إطسا المحطة، كوم اللوفي، أبو سيدهم، الإسماعيلية، صفط اللبن، طهنا الجبل، الحواصلية، نزلة عبيد، عزبة سلطان، دمشاو هاشم، بني مهدي، أبو الصفا، ريحانة، نزلة النخل، منشأة زعفرانة، القشيري، الكرم، السلطان حسن، بني روح، أبو حنس، تنده، دلجا، بني حرام، البدرمان وغيرها، وتستكمل الهيئة مراحل أخرى من البرنامج خلال الفترة المقبلة”.

ويذكر أن فعاليات البرنامج نظمها فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، وتمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، حيث شهدت إقبالا وتفاعلا كبيرا من أبناء قرى المحافظة، وتنوعت لتشمل محاضرات وندوات ثقافية لتعزيز الهوية ونبذ العنف، وفقرات اكتشاف موهوبين وورش فنية وأشغال يدوية وعرض أفلام وثائقية متنوعة ومعارض كتب وإصدارات قصور الثقافة، وعروض فنون شعبية وموسيقى عربية وكورال أطفال وقامت المواقع الثقافية التابعة للفرع بتنفيذ الفعاليات بمدارس التربية والتعليم ومراكز الشباب والوحدات المحلية والوحدات الصحية.

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