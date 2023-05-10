تعليم الإسكندرية: امتحانات صفوف النقل لم نتلق منها أي شكاوى

صرَّح الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم الإسكندرية اليوم الأربعاء، بأنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 منتظمة في يومها الخامس لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من معالي الوزير المحافظ.

في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب ، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

وقام أبوزيد بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة ، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة السواحل الرسمية لغات بإدارة الجمرك ، وذلك بحضور أميمة طه مدير عام الإدارة ، وبحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني تفقد لجان مدرسة الشهيد إسماعيل فهمي الصناعية العسكرية وتفقد العديد من المعامل والورش الفنية.

كما تفقد لجان مدرسة الأنفوشي الإعدادية بنات حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الهندسة والحاسب الآلي، فيما يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادة الرياضيات ، كما تفقد لجان مدرسة الأنفوشي الثانوية للبنين حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش ، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين ، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة .

وشدَّد مدير المديرية في تعليماته على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأكّد على دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج .

في سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول.

وأكد على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.