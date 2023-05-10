بالفيديو.. لبنى ونس: مسلسل جعفر العمدة منحة إلهية وكنت واثقة من نجاحه

أعربت الفنانة لبنى ونس، عن سعادتها الكبيرة عندما تلقت عرضًا للمشاركة في مسلسل جعفر العمدة، قائلة: "كنت سعيدة بيه لأن أي دور أم بكون سعيدة بيه"، مشيرة إلى أن دور "فاطمة" في مسلسل جعفر العمدة كان دور مركب ومع المخرج محمد سامي الذي سبق وعملت معه في مسلسل البرنس، قائلة: "كنت متوقعة نجاح المسلسل لأن سامي مؤمن بموهبتي جدًا وكنت واثقة إنه هيبروز دا".

وقالت "لبنى" في حوارها لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء: "لما عملنا بروفة ترابيزة المخرج محمد سامي شرح لي الدور وكنت طايرة بيه وحسيت إنه منحة من ربنا، كان محمد سامي السبب فيها"، موضحة: "أي ممثلة تكون الأدوار المركبة بالنسبة لها هي من تثبت مدى موهبتها".

وتابعت، أنه كان هناك أريحية في الأمر بسبب أن المخرج محمد سامي هو مؤلف مسلسل جعفر العمدة، حيث إضافة أي شيء أو حذفها لصالح الدراما في المسلسل، موضحة أن محمد سامي يسمح للممثل لإضافة شيء على الدور لكن من خلال الاتفاق على ذلك، بحيث يكون ما يتم تصويره هو المتفق عليه.

ووصفت المخرج بأنه رب العمل وبالتالي هو المسئول عن كل تفصيلة به، موضحة أن المخرج يطرح وجهة نظره ويشرح تفاصيل الدور، ثم يترك للممثل تنفيذ ما قاله وما يخرج من الفنان وما يرغب في إضافته، مؤكدة أنها أجرت عدة مناقشات مع سامي بخصوص بعض الإضافات على دورها، ولذلك لصالح العمل الدرامي نفسه.