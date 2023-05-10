بابا الفاتيكان يشكر البابا تواضروس لجهوده من أجل صداقة الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحية إلي البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، خلال المقابلة العامة صباح اليوم الأربعاء ، في ساحة القديس بطرس .

وحيا قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للفاتيكان، البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق. وتابع شاكرا إياه على قبول دعوته إلى روما للاحتفال بالذكرى الخمسين للقاء التاريخي بين البابا بولس السادس والبابا شنودة الثالث، مشيرا إلى الإعلان الكريستولوجي المشترك الذي تم التوقيع عليه في ١٠ مايو ١٩٧٣ أي خمسين سنة مضت بالضبط.

وذكَّر بلقائه الأول البابا تواضروس الثاني في اليوم ذاته عشر سنوات مضت، وباقتراح بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاحتفال في هذا اليوم من كل عام بيوم الصداقة القبطية الكاثوليكية والذي نواصل الاحتفال به كل عام، قال البابا، مشيرا أيضا إلى الاتصالات الهاتفية المتواصلة بينهما وتبادل التحيات كأخوة.

وواصل البابا فرنسيس مؤكدا صلاته كي ينير الروح القدس زيارة البابا تواضروس الثاني إلى روما ولقاءاته الهامة وخاصة الحوارات التي تجمعهما، كما شمل شكر البابا فرنسيس ما يقوم به بابا الإسكندرية لصالح الصداقة المتنامية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية. وختم البابا فرنسيس متضرعا إلى الله كليّ القدرة، وبشفاعة قديسي وشهداء الكنيسة القبطية، “كي يساعد على إنماء الشركة في رباط واحد ومقدس، رباط الإيمان والرجاء والمحبة المسيحية”.

وفي سياق الحديث عن شهداء الكنيسة القبطية الذين هم شهداؤنا أيضا، قال البابا: أراد قداسته التذكير بالشهداء الأقباط الذين قُتلوا في ليبيا قبل سنوات.

ثم سأل الأب الأقدس الحضور جميعا الصلاة إلى الله كي يحرس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويبارك زيارة البابا تواضروس الثاني، وأن “تُقرب هذه الزيارة بسرعة من اليوم المبارك الذي سنكون فيه واحدا في المسيح”.



