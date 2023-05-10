محافظ القليوبية: تحرير 35 محضر مخالفة بمحطات الوقود ومحلات ومنشآت طبية

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جهود الأجهزة التنفيذية في تشديد الرقابة على الأسواق والمواقف ومحطات الوقود، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وضبط الأسواق.

وجرى تشكيل لجان بالتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية وقطاعات التموين والصحة والطب البيطري والمواقف وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائي، وقامت اللجنة بالمرور بشكل مفاجيء على 10 محطات وقود بمدن بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وطوخ، وجرى تحرير 7 محاضر نتيجة عدم وضع لافتات بالأسعار الجديدة.

كما جرى المرور على مواقف السيارات بمدن بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وطوخ، وتبين عدم وجود مخالفات، حيث جرى تعليق البانرات بالمواقف وتبين الالتزام بالتعريفة الجديدة كما تبين الالتزام بوضع لافتة للمواقف بأسعار التعريفة المحددة .

وفي قطاع التموين جرى المرور على محلات السلع الغذائية وجزارة وبقالة بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ، حيث جرى المرور على 8 محلات، وجرى تحرير 3 محاضر غلق لمحلات بقالة تموينية لغلقها في مواعيد العمل الرسمية، كما جرى تحرير 5 محاضر مخالفة عدم إعلان عن الأسعار جنح للمحلات نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار محلات جزارة وسلع غذائية وبقالة.

كما جرى المرور على 2 مستودع غاز بمدينة طوخ، وجرى تحرير 6 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية وعدم إعلان عن ضوابط أسعار لتوصيل المنازل، كما جرى المرور على 5 أفرع للشركة العامة لتجارة الجملة ولايوجد مخالفات.

وفي قطاع الصحة جرى المرور على مستشفى حميات طوخ حيث تبين خلال المرور أن حالة نظافة المطبخ و الأغذية جيدة، كما تبين من فحص دفاتر الحضور والانصراف عدم وجود بعض العاملين بالرغم من توقيعهم بالحضور تواجد الكوادر الطبية والعاملين بالمستشفى، كما تبين مطابقة العهدة الدفترية للأدوية المخدرة وطريقة حفظها وتأمينها، وتبين تطابقها وجودة تخزينها وقد تبين هناك أيضا بعض الملاحظات وتم إعداد مذكرة بها لتلافي تلك الملاحظات في أقرب وقت ممكن.

وفي قطاع مياه الشرب جرى المرور على 5 محطات مياه شرب بمركز ومدينة طوخ، بالإضافة إلى المرور على بعض عمليات المياه الخاصة وتم سحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل المركزية لفحصها، كما تم المرور على بعض عمليات المياه الخاصة وغير المرخصة وعددهم 4 عمليات وتم سحب عينات منهم.

وفي قطاع الصحة والأغذية جرى المرور على 12 من المحلات العامة والأغذية بمدينة طوخ، وجرى تحرير 10 محاضر شهادات صحية واشتراطات صحية، وجرى إعدام كميات مختلفة يوجد بها تغير في الخواص من الأغذية واللحوم المجمدة والرنجة، كما جرى المرور على ثلاجة غير مرخصة، وجرى تحرير محضر شهادة صحية وعمل قرار غلق، وتحرير محضر نقص الاشتراطات الصحية.

وفي قطاع العلاج الحر جرى المرور على 8 منشآت طبية خاصة ومراكز أشعة وتبين وجود 2 منشأة غير مرخصة، كما تبين وجود بعض المخالفات الصحية.

وفي قطاع التفتيش الصيدلي جرى المرور على عدد 5 صيدليات وتبين بعض المخالفات وضبط بعض الأدوية منتهية الصلاحية والأدوية مخالفة للتسعيرة الجبرية، وضبط بعض الأدوية الخاصه بالهيئة العامة للتأمين الصحي ألبان مدعومة دعم كلي، وجرى تحرير محاضر جنح صحية للمخالفات.

وفي قطاع الطب البيطري جرى ضبط 500 كيلو عجينة كفتة بها تغير في خواصها الطبيعية، وجرى سحب عينات منها وإرسالها للفحص لإثبات مدى صلاحيتها من عدمه، وتقدر قيمتهم بحوالي 100 ألف جنيه تقريبا، وجرى تحرير محضر جنحة بذلك.

جانب من الحملة

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