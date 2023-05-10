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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الفيس بوك يقود الأمن لضبط عصابة سرقة بالوعات الصرف الصحي بأوسيم

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة القبض على لصوص أغطية بالوعات الصرف الصحى بمنطقة البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.

كانت قد رصدت المتابعة الامنية ما تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن قيام أشخاص يستقلون عربة  "كارو"بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى بمنطقة البراجيل بالجيزة.

وتوصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة وتم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما  3 أجولة بداخلهم أجزاء صغيرة لغطاء بالوعة صرف صحى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة المشار إليها.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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