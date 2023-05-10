بفرمان من أوسوريو.. الزمالك يبدأ الاستعداد للإسماعيلي بدون راحة

قرر خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى بالدورى، بدون راحة، في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة الـ27.

ورفض الكولومبي كارلوس اوسوريو المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة بعدما خاضوا بالأمس لقاء بروكسى في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بسبب ضيق الوقت بين اللقائين ورغبة المدرب في زيادة التركيز بين اللاعبين.

ويتمسك الزمالك، بأمل حسم وصافة بطولة الدوري، بعد فشل الفريق الأبيض في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز للعام الثالث على التوالي، ويأتي في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

وابتعد الزمالك عن المنافسة على بطولة الدوري، بعد تلقي 6 هزائم والتعادل في 7 مباريات وتحقيق 12 انتصارًا، ليأتي في المركز الرابع برصيد 43 نقطة ويبتعد برصيد 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما يأتي بيراميدز ثالثا برصيد 46 نقطة، وينفرد الأهلي بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.