الأسر المنتجة بجنوب سيناء: تدريب 15 سيدة على التسوق الإلكتروني

أكدت أميمة إبراهيم، سكرتير عام جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء، استمرارية جمعية الأسر المنتجة بالمحافظة على تطوير الحرف اليدوية خاصة المرتبطة بالتراث السيناوي و فى إطار بناء القدرات و تنمية الجانب الاقتصادي للمرأة السيناوية، بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية المحافظ اللواء خالد فودة، معلنة تدريب 15 سيدة على التسوق الإلكتروني .

وقالت أميمة إبراهيم سكرتير عام جمعية الأسر المنتجة، لـ"البوابة نيوز" اليوم الأربعاء، إنها نسقت لتدريب 15 سيدة ممثلات لجميع مدن المحافظة على التسويق الإلكتروني، مشيرة إلى أنه سيجرى تدريبهن اون لاين يتبع وزارة الاتصالات وفقا لمواعيد اختارتها المتدربات بأنفسهن بما يتناسب و ظروفهن الحياتية اثناء قيامهن بتسجيل أنفسهن بالبرنامج التدريبي و هو ما يهدف إلى دعم رواج تسويق منتجاتهن و بالتالي ضمان دخولهن للأسواق الدولية، لافة إلى أن مدة البرنامج الزمنية شهر بمعدل ثلاثة أيام تدريبية أسبوعيا.

وأكدت أميمة أن مهارات التسويق الالكتروني تعد من المهارات الأكثر دخلا في الوقت الحاضر، وتتطلب الحد الأدني من المعرفة التقنية؛ نظرا لأن صناعة التسوق الإلكتروني تعتمد فعليا على التكنولوجيا الرقمية.

وأرجعت سكرتير عام جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء، أهمية التسويق الإلكتروني إلى استمرارية البيع في جميع الأوقات، حيث لا يرتبط البيع في مواعيد محددة، فبالإمكان التسويق للمنتجات في جميع الأوقات دون توقف، وذاك يعني القدرة على الوصول إلى العملاء المستهدفين في أوقات فراغهم وخلال عملهم، فضلا عن إمكانية الوصول إلى العملاء في الأماكن البعيدة جغرافياً، فالتسويق الإلكتروني لا ينحصر على منطقة معينة.

وأضافت أن قلة التكلفة التسويقية، حيث إن التخطيط من أجل إنشاء متجر لعرض المنتجات يعد من الأمور المقلقة للمستثمر نتيجة للتكلفة العالية التي يتطلبها المتجر، إذ يدخل بها إيجارات العرض، والمصاريف، والمخازن، وتختفي هذه الأمور في التسويق الإلكتروني، بجانب امكانية عرض المنتج الملائم للمشتري من خلال التعرف على أنماط سلوك المشترين، مما يساعد على عمل ملف محدد من المنتجات، والخدمات لكل مجموعة من العملاء وزيادة معدلات الشراء.

وتابعت : "أخيرا، استمرارية العلاقة بين المسوق والمشتري بعد عملية الشراء الأولى، إذ يدل ذلك على أن المشتري بدأ بتكوين علاقة خاصة مع المسوقين، وهذه العلاقة تثبت عن طريق تسويق المنتجات الجديدة من خلال الإيميلات الدعائية، فذلك يساعد على تكرر عملية الشراء مستقبلا.

كانت الأسر المنتجة بجنوب سيناء، قد شاركت ولمدة يومين، فى مهرجان أعياد تحرير سيناء بشمال سيناء بالعريش الشهر الماضي؛ فى إطار الاحتفالات بإحياء الذكرى الـ41 لأعياد تحرير سيناء .

وقالت أميمة إبراهيم، سكرتير عام جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز" إن مشاركة الأسر المنتجة بجنوب سيناء في احتفالات أعياد تحرير سيناء بالعريش، جاء بناء على توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتأكيدا على مشاركة سيدات المحافظة فى المحافل المحلية والقومية وإبرازا لمشاعر الفرحة والسعادة بمشاركة إخواتنا فى شمال سيناء فرحتهم وبدعوة من الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتنسيق سكرتير عام جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء .



