دعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث القصف الإسرائيلي على غزة

دعت فرنسا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، والإمارات العضو غير الدائم في المجلس، إلى عقد اجتماع عاجل مغلق لمجلس الأمن اليوم الأربعاء، لبحث المستجدات في قطاع غزة.

وقالت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة عبر حسابها على "تويتر": "دعت الإمارات وفرنسا والصين مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ مغلق بعد ظهر يوم الأربعاء لبحث التطورات المقلقة في قطاع غزة".

يأتي هذا، فيما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماعه مع فلاديمير سافرنكوف المبعوث الروسي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط، مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 15 مواطنا، من ضمنهم 4 أطفال و4 نساء، وإصابة 20 آخرين على الأقل، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي فجر يوم أمس الثلاثاء على منازل وشقق سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية وأخرى دون طيار عددا من المباني والشقق السكنية في مدن غزة ورفح وخان يونس، ووسط القطاع وشماله.