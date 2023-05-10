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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الداخلية التونسية: مقتل 5 وإصابة 10 في حادث إطلاق النار بمحيط كنيس جربة

الأمن التونسي
الأمن التونسي
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قالت وزارة الداخلية التونسية إن مهاجما حاول الوصول إلى معبد يهودي على جزيرة جربة.  وأعلنت مقتل 5 من بينهم منفذ العملية وإصابة 10 بينهم 6 من رجال الأمن في الهجوم.

قالت وزارة الداخلية التونسية، إن قواتها الأمنية قتلت رجل شرطة بعدما حاول الوصول إلى كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة، بعد قتل زميله والاستيلاء على سلاحه الفردي وعلى الذخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بـ"أغير جربة"، أقدم مساء الثلاثاء، على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.

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