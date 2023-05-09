دوري أبطال أوروبا..10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب ريال مدريد "سانتياجو برنابيو" المباراة، ويقود هجوم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند وجاك جريليش فيما كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي على الفرنسي كريم بنزيما لقيادة خط الهجوم إلى جانب البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريجو.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين، فيما تأهل مانشستر سيتي بعد إقصائه بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وتبث 10 قنوات مجانية مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كالتالي:

1- قناة ZDF الألمانية، التردد:11954 أفقي، التردد 11836 أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر: Astra 19.2°e.

2- قناة Iran 3، التردد: 11555 عمودي، معدل الترميز: 30000، القمر: Intelsat 902.

3- قناة ARD Das Erste HD الألمانية، التردد: 11493 أفقي، معدل الترميز: 22000، القمر: Astra 19.2°e.

4 - قناة Negaah Tv، التردد: 11231 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 48°.

5- قناة Comedy TV، التردد: 11174 عمودي، معدل الترميز: 28800، القمر: AzerSpace 46°E.

6- قناة Idman، التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E.

7- قناة Armenia Region، التردد: 11109 عمودي، معدل الترميز: 3407، القمر: Eutelsat 36°E.

8- قناة AZ Tv، التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E.

9- قناة IRIB Tv3، التردد: 11900 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Badr 26°E.

10- قناة 3 Sport، التردد: 11293 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 1.