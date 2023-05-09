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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس وزراء فلسطين يلغي زيارته للسعودية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
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ألغى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، زيارته المقررة إلى المملكة العربية السعودية لحضور الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة، تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكرت رئاسة الوزراء الفلسطينية - في بيان أصدرته - أن إلغاء الزيارة جاء بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكان 13 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، قد استشهدوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم.. وعدد الشهداء مُرشح للزيادة في ضوء وجود 20 إصابة، بعضها خطيرة.

محمد أشتية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز