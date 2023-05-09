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الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هيئة الدواء تبحث مع نائب رئيس «الوطنية للأدوية البرتغالي» التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، كارلوس ألفيس، نائب رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية البرتغالي، والدكتورة إيما إيزابيل بيرس، رئيس الجمعية الوطنية للصيدلة، وممثلين عن شركات الدواء والقطاع الصحي بالبرتغال.

وخلال الاجتماع، بحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المستحضرات الطبية، ومناقشة أهمية التعاون في مجال تدريب العاملين، وتعزيز قدراتهم الرقابية في مختلف المجالات ذات الصلة؛ وذلك من خلال ورش عمل مشتركة، ومناقشة الآليات التي تسهم في دعم الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، ودعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق العالمية.


ووجه رئيس هيئة الدواء المصرية الدعوة إلى رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بالبرتغال لعقد اجتماع افتراضي الأسبوع المقبل بين الهيئتين لمناقشة مستجدات العمل الرقابي، وآليات دعم التعاون المشترك بين الدولتين.

وعقب الاجتماع تم اصطحاب الوفد في جولة بالمعامل الرقابية للهيئة بالمنصورية، حيث أشاد الوفد بالمستوي المتطور الذي تمتلكه معامل الهيئة، وأكد أنها تضاهي مثيلتها في أوروبا، وأن ذلك يعكس القدرات المميزة التي تمتلكها هيئة الدواء المصرية كسلطة رقابية.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأوربية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات، ودعم الاستثمارات في سوق الدواء المصري.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلين عن شركات الأدوية المصرية.

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اجتماع افتراضي التعاون المشترك بين الجانبين الدكتور تامر عصام الجمعية الوطنية الدواء المصرية القطاع الصحي آليات التعاون المشترك هيئة الدواء المصرية