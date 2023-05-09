القس رفعت فكري يحصل على درجة الماجستير في لاهوت التحرير

حصل اليوم الثلاثاء القس رفعت فكرى رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز عن لاهوت التحرير وأثره فى تحرير جنوب إفريقيا، وذلك من كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة.

وكان قد انتخب سنودس النيل الإنجيلي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل الماضي القس رفعت فكري رئيسا لمجلس الحوار لمدة ثانية تبدأ من ٢٠٢٣ وتنتهي في ٢٠٢٧

والقس رفعت فكري سعيد مواليد ١٩٦٩/٦/٢٠.

وهو حاصل على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية من كلية اللاهوت الإنجيلية ١٩٩٤، وحاصل على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة ٢٠٠٤، ومحاضر بالمؤتمرات الخارجية والداخلية عن المواطنة وحقوق الإنسان.