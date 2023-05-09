رحمة أحمد في عيد ميلادها: شكرًا لكل التهاني

وجهت الفنانة رحمة أحمد الشكر لجمهورها ومتابعينها على مواقع التواصل الاجتماعى بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشورًا قالت فيه: "شكرا لكل التهاني بعيد ميلادي، وكل سنة وانتو طيبين معايا" .

وتشارك رحمة أحمد فى السباق السينمائى الحالى لموسم عيد الفطر بفيلم "ابن الحاج أحمد"، بطولة شيكو، رحمة أحمد، سيد رجب، صبرى فواز، محمد لطفي، والإخراج معتز التوني.

تدور أحداث الفيلم حول أحمد الشاب الذى يعمل فى أحد محال "البقالة" ويسبب لوالده الكثير من المتاعب بسبب تصرفاته، لتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى، ويتورط مع عصابة خطيرة، ليتعاون مع إحدى الفتيات للتخلص منهم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رحمة أحمد فى الدراما الرمضانية مسلسل "الكبير أوي ٧" بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وهشام إسماعيل، والإخراج أحمد الجندي.