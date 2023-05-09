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الثلاثاء 09 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. استاد الإسكندرية يعلن جاهزيته لاستقبال مباراة الاتحاد والسكة الحديد

إستاد الإسكندرية
إستاد الإسكندرية يعلن جاهزيته لإستقبال مباراة الاتحادوالسكة
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أعلن مسئولو إستاد الإسكندرية  عن جاهزية الملعب ،لإستقبال مباراة الاتحاد والسكة الحديد في إطار منافسات دور الـ ٣٢ من عمر كأس مصر .

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره السكة الحديد، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ،ضمن منافسات دور الـ ٣٢ من عمر كأس مصر .

أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم، فاكساً رسمياً لناديين الاتحاد السكندري و السكة الحديد، بتعديل توقيت مباراة الاتحاد السكندري و السكة الحديد في إطار مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر موسم 2023– 2022.

وكان من المقرر  أن تقام مباراة الاتحاد السكندري و السكة الحديد  لتقام في التاسعة مساءً بدلا من السادسة مساءً  على ملعب إستاد الاسكندرية .

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