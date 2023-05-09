محافظ بني سويف: توريد  72 ألف طن قمح للصوامع والشون

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تم أمس استلام 9823 طن من القمح المحلي بالصوامع والشون، ليصل إجمالي ما تم توريده منذ بداية أعمال التوريد وحتى صباح اليوم إلى 71 ألف و904 أطنان، مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، مؤكدا انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده المهندس وصفى عبد الله مدير عام التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تصل إلى 126 ألف و155فداناً، بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، على مستوى قرى ومراكز المحافظة.