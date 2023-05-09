حجز محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب وأسرته إلى 30 مايو

قررت المحكمة الاقتصادية حجز محاكمه مرتضى أحمد منصور فى القضيه رقم 728 لسنه 2023 جنح إقتصاديه القاهره في اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب لجلسة 30 مايو المقبل للحكم .

وكان محمد عثمان المحامى تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 19/8/2022بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى إتهم منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعه العائلات والطعن في الاعراض ونشر أخباركاذبه وإساءه إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى ارتكاب جريمه من خلال مداخله بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18اغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل. وطلبت النيابه معاقبه المتهم بالمواد 171-302-303-306-308 من قانون العقوبات والماده2/76 من القانون رقم 10لسنه2003بشان تنظيم الاتصالات.



