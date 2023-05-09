الوطني الفلسطيني: إسرائيل تتمادى في جرائمها دون مساءلة دولية

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها ما جرى في قطاع غزة، وارتقاء 13 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف فتوح في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن قصف المدنيين في قطاع غزة وتدمير المنازل على السكان جريمة حرب تضاف إلى جرائم الحكومة الفاشية التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة التي تستعد لإحياء ذكرى النكبة في الخامس عشر من الشهر الجاري بالتدخل الفوري والتحقيق بهذه الانتهاكات والجرائم وآخرها المجزرة في قطاع غزة، وتقديم قادة الاحتلال القتلة إلى محكمة جرائم الحرب.