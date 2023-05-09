بالفيديو.. عضو بـ "اتحاد الاسكواش": مصر تتصدر التصنيفات العالمية في جميع المراحل السنية

قالت الدكتورة آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، إن مصر تتصدر التصنيفات العالمية للناشئين والناشئات وفردي الرجال والسيدات وفرق الرجال وفرق السيدات في جميع المراحل السنية، مشيرة إلى أن المعايير التي تستند عليها رابطة المحترفين في اختيار صاحبة التصنيف الأعلى.

وأضافت "آمنة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الرابطة لها شروط مثل تجاوز السن وهو 15 سنة، حيث يشارك اللاعبون في بطولات صغيرة بمكافآت مالية صغيرة، ويتم احتساب نقاط البطولة طبقا لحجمها وجوائزها المالية، موضحة: "كل نقطة تضاف لرصيد اللاعب وهو ما يساعد على حساب متوسط النقاط وعلى هذا الأساس يتحسن تصنيف اللاعبين، وكلما تحسن تصنيف اللاعبين أمكنهم المشاركة في بطولات أكبر".

وتابعت، أن مصر لديها ما بين 5 إلى 6 لاعبين رجال في تصنيف أول 10 لاعبين على مستوى العالم، وهو ما ينطبق على السيدات أيضا، لدينا مصطفى عسل وعلي فرج وطارق مؤمن ومروان الشوربجي والدسوقي وسيدخل معهم كريم عبدالجواد.