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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة صاحب شركة للمحكمة الاقتصادية لاتهامه بغسل 34 مليون جنيه

أرشيفيه
أرشيفيه
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 أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة صاحب شركة لاتهامه بغسل 34 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية. 

تعود كواليس الواقعة عندما ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وذلك بالمخالفة للقانون.

 كشفت التحقيقات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم 34 مليون جنيه تقريبًا.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

نيابة مدينة نصر احالة صاحب شركة النقد الأجنب المحكمة الاقتصادية