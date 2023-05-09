تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023

القاهرة.. يشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساءً، حفل توقيع إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.

القاهرة.. تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم"، ولمدة ثلاثة أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية.

القاهرة.. يستكمل حزب "مستقبل وطن" المرحلة الثانية لفعاليات الملتقى التدريبي لتعزيز قدرات قيادات وكوادر الحزب.

القاهرة.. يطلق مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) المرحلة الثانية من مشروع "سويتش ميد" في مصر، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والمدير التنفيذي لسيداري الدكتورة نادية مكرم عبيد، وممثلي المفوضية الأوروبية في مصر وممثلي برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

الإسكندرية.. ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، عرضًا خاصًا للفيلم الأمريكي "جيرميا جونسون"، ضمن عروض نادي الإبداع السينمائي، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

القاهرة.. تعقد لجنة المرأة بنقابة الصحفيين اجتماعًا، بمقر النقابة، مع الزميلات الصحفيات، في السادسة مساءً، لمواصلة النقاشات وتلقي المقترحات بشأن اللجنة.

القاهرة.. يُقام حفل افتتاح بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات، في السادسة مساءً، بصالة الأمير عبدالله الفيصل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

القاهرة.. يواجه فريق الزمالك نظيره بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر لكرة القدم، باستاد القاهرة الدولي.

القاهرة.. يواجه فريق الإسماعيلي نظيره بيراميدز، ضمن الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، في السابعة مساءً.

الإسكندرية.. يواجه فريق الاتحاد السكندري نظيره السكة الحديد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر لكرة القدم.

القاهرة.. يزور وفد فلسطيني، برئاسة أحمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث الآليات العربية المناسبة لإطلاق حملة "من أجل فلسطين".

بوجمبورا.. تستضيف بوروندي فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث رفيع المستوى بشأن دور الحكومات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في دعم الأجندة الخاصة بالشباب والسلام والأمن في منطقة شرق أفريقيا، ويستمر حتى 12 مايو الجاري، في العاصمة البوروندية بوجمبورا.

جاكرتا.. تُعقد القمة الـ42 لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا، وتستمر حتى 11 مايو الجاري، لمناقشة محاولات تعزيز مؤسسات الآسيان، وصياغة رؤية آسيان لما بعد عام 2025، فضلًا عن التطورات في ميانمار.

كييف.. تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العاصمة الأوكرانية كييف.

برلين.. تعقد وزارة الخارجية الألمانية منتدى الرياح البحرية في بحر البلطيق، لمناقشة قضايا أمن الطاقة في سياق "المشهد الجيوسياسي المتغير في أوروبا".

باريس.. تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى فرنسا للمشاركة في "يوم أوروبا".

باريس.. تجري اليابان وفرنسا مباحثات بصيغة "2+2 "عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، بين وزيري خارجية ودفاع البلدين.

طوكيو.. تتوجه وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى اليابان، للمشاركة في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية.

روما.. تجتمع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني مع أحزاب المعارضة، لبدء المناقشات حول الإصلاحات الدستورية المقترحة لإدخال نظام شبه رئاسي مشابه للنظام في فرنسا.