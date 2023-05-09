هزة أرضية بقوة 4.2 بمقياس ريختر تضرب مدينة حماة السورية

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الثلاثاء، وقوع هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر شرق مدينة حماة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية.

يأتي هذا، غداة تسجيل المركز الوطني للزلازل أمس الاثنين، هزة أرضية قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، ضربت شمال غربي مدينة تدمر، شرق مدينة حماة.

وتتكرر الهزات الارتدادية في المنطقة عقب زلزالين مدمرين، فاقا بقوتهما 7 درجات على مقياس ريختر ضربا في 6 من فبراير الماضي جنوب تركيا، وطالت آثارهما بشكل مباشر الشمال السوري، حيث أسفرا عن سقوط آلاف الضحايا وتسببا في دمار هائل بالمباني والبنى التحتية.