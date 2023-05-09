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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قصف إسرائيلي على قطاع غزة يسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شنت الطائرات الإسرائيلية الليلة عدة غارات على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر من المواطنين، بحسب مصادر فلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بأن عدد الشهداء وصل حتى الآن إلى 9 شهداء، فيما لا يزال القصف الإسرائيلي مستمرا.

وكانت مصادر فلسطينية بقطاع غزة قالت إن القطاع الساحلي تعرض لقصف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.

وقالت مصادر بالقطاع لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاستهداف "دقيق" ورجحت أن يكون القصف بهدف "اغتيال" عدد من قيادات حركة الجهاد الإسلامي.

وذكرت القناة "السابعة" الإسرائيلية أن جيش الاحتلال طلب من سكان المُستوطنات المحيطة بقطاع غزة (مستوطنات الغلاف) الدخول إلى الملاجئ حتى إشعار آخر.

وبحسب أنباء متداولة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلا بجوار برج داوود بمدينة غزة وآخر في حي التفاح شرقًا، كما استهدفت موقعين للمقاومة في مدينة خانيونس جنوب القطاع، واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أسفر عن تدميره بالكامل.

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