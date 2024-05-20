بالأسماء.. «الصف التعليمية» تعلن الطلاب المقبولين لمرحلة رياض الأطفال بالتجريبيات

أعلنت إدارة الصف التعليمية كشف أسماء التلاميذ المقبولين بمرحلة رياض الأطفال، وذلك تحت رعاية ياسر عكاشة مدير عام إدارة الصف التعليمية ومحمد كامل وكيل إدارة الصف وإشراف أحمد زعلول مسئول التجريبيات بإدارة الصف.

وأصدرت الإدارة عدد من التنويهات لأولياء أمور التلاميذ المقبولين للانتها من إجراءات قبول الطلاب، حيث وفرت الإدارة كافة الاجراءات القانونية للتقديم للمدارس المشار اليها فى الكشوفات، أما عن مواعيد التقديم فجاءت كالتالى :

- مدرسة اسماعيل الجمال التجريبية تبدأ من يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا

-مدرسة الصف الرسمية التجريبية فسوف يتم التنسيق وتحديد الموعد مع مدير عام إدارة الصف ومديرة المدرسة نظرا لوجود لجنة امتحان الشهادة الإعدادية

وبالنسبه للاوراق المطلوبة فجاءت كالتالى:

-صورة بطاقة الأب أو ولي الأمر “بطاقة سارية”

-شهادة الرقم القومي للطفل

-8 صورة للطفل 4×٦

-إحضار الطفل شخصيا وذلك للمقابلة

-إحضار بطاقة صحية للطفل

-ملي ملف من داخل المدرسة مكتمل الدمغات

-دعم مشروعات تعليمية عشرة جنيات

-دمغة تنمية موارد ٢ جنيه

-دمغة مهن تعليمية ١ جنيه