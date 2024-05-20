رئيس المجلس الأوروبي يعرب عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد؛ إثر تحطم مروحية كانا على متنها.



وقال ميشيل - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) نقلته شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الاثنين/ - "يعرب الاتحاد الأوروبي عن خالص تعازيه في وفاة رئيسي ووزير الخارجية، بالإضافة إلى أعضاء آخرين كانوا برفقتهما إثر تحطم مروحية".



وكان رجال الإنقاذ قد عثروا في وقت سابق اليوم على المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وقد أعلنت الحكومة الإيرانية عقد اجتماع عاجل اليوم برئاسة نائب الرئيس محمد مخبر، وأكدت أنه سيتم إدارة شئون البلاد بالشكل الأمثل دون أدنى خلل.