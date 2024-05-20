وزير خارجية روسيا يصل أستانة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إلى عاصمة كازاخستان /أستانة/ لحضور اجتماع وزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون والمقرر عقده يومي 20 و21 مايو الجاري.



وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أنه من المقرر أن يناقش وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون الاستعدادات لقمة المنظمة المقرر عقدها يومي 3 و4 يوليو المقبل، فضلا عن القضايا الدولية الراهنة.

وبحسب الوكالة سيتم التركيز بشكل خاص على آفاق التطوير الإضافي للمنظمة وتكيفها مع تشكيل نظام عالمي جديد. وسيعقد كبير الدبلوماسيين الروس عددا من الاجتماعات الثنائية، كما سيتفق الوزراء على مجموعة من الوثائق التي سيوقعها رؤساء الدول.



ومن المتوقع أن تؤيد القمة التي ستعقد يومي 3 و4 يوليو المقبل قبول بيلاروسيا في منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.



وسيبحث الوزراء أيضا الوضع في قطاع غزة والشرق الأوسط بشكل عام، بالإضافة إلى قضايا تعزيز الاستقرار في أفغانستان ومكافحة التهديدات الإرهابية والمخدرات.