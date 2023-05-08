كأس مصر ..المقاولون يتأهل لدور الـ ١٦ بعد الاطاحة بالحمام برباعية

تأهل فريق الكرة بنادي المقاولون العرب ،بقيادة شوقي غريب ،لدور الـ ١٦ بكأس مصر ،بعد الاطاحة بالحمام الرياضي ،برياعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ،على ملعب استاد الجبل الأخضر بالقاهرة ،ضمن منافسات دور الـ ٣٢ من عمر كأس مصر .

سجل أهداف المقاولون العرب ،جون اوكولي في الدقيقة ٢٠ ،وعمر فتحي في الدقيقة ٤٠ ،لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدفين دون رد .

وفي الشوط الثاني ،سجل الهدف الثالث ،وسجل الحبيب أحمد حسن في الدقيقة ٩٠ ،والهدف الرابع محمد سالم في الدقيقة ٩١ .

ويلتقي المقاولون العرب في دور الـ١٦ بكأس مصر نظيره سيراميكا كليوباترا بعد فوز الأخير على حساب دكرنس بخماسية نظيفة.