«إخوات في الفن».. الموهبة واحدة والشهرة مختلفة

مهنة الفن تختلف كثيرًا عن أى مهنة أخرى، فهى لها لمعة الشهرة وفلاشات الكاميرات، والتفاف الجمهور حول صاحبها، لذلك ليس كل العاملين فى الوسط الفنى نالوا من الشهرة نفس القسط، بل وليس أبناء البيت الواحد حيث الكثير من الأشقاء عملوا بالوسط الفنى، ونال أحدهم الشهرة ودخل عالم النجومية، ومنهم من لم يحظ بنفس مقدار شهرة الشقيق سالف الذكر، ومنهم من تقاسم النجومية ونال نصيبه بدرجة نجاح شقيقه.

وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز أسماء أشقاء الوسط الفنى بين تباين الشهرة بينهم والتساوى فى النجومية بينهم..

صبحى وإخوته

يعتبر النجم محمد صبحى أحد أهم الفنانين ليس فى مصر فقط ولكن فى الوطن العربى، وأحد أعمدة المسرح بعد أجيال العظماء، وتألق فى السينما والدراما والمسرح، وقدم الكثير من الأعمال الفنية الهامة أبرزها فى الدراما «سنبل بعد المليون»، «يوميات ونيس» بأجزائه، «فارس بلا جواد» وغيرها الكثير.

ورغم كل النجاح الكبير الذى حققه «صبحى» إلا أن أشقاءه لم يكن لهم نفس النجاح، وله من الأشقاء فى الوسط الفنى اثنان، مجدى صبحى والذى جسد معه العديد من الأعمال التلفزيونية منها «يوميات ونيس، فارس بلا جواد، وأنا وهؤلاء»، وكل تلك الأعمال بطولة شقيقه محمد صبحى.

والشقيق الآخر شريف صبحى، والذى شارك الفنان محمد صبحى بعض الأعمال مثل «يوميات ونيس»، والدور الأبرز له فى فيلم «مرجان أحمد مرجان» مع الزعيم عادل إمام، ولم يحقق الأشقاء مجدى وشريف النجاح الفنى مثل الفنان الكبير محمد صبحى.

أمير كرارة وشقيقه أحمد

شق موديل الإعلانات أمير كرارة، طريقه إلى عالم التقديم التلفزيونى، والذى حقق من خلاله الكثير من الشهرة من خلال برنامج اكتشاف المواهب «ستار ميكر» والذى حقق نجاحًا كبيرًا، قادت الشاب الوسيم لرحلة الفن الشاقة، وبعد الكثير من الأدوار البسيطة استطاع «أمير» أن يقفز إلى الصفوف الأولى، ويحجز مكانًا كأحد نجوم الشباك، ويقدم العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، وأبرز الأعمال الدرامية «كلبش، الطبال، وسوق الكانتو» وغيرها.

ومع كل تلك النجاح ظهر الفنان أحمد كرارة، شقيق الفنان أمير كرارة، فى الوسط الفنى، وقدم أدوارًا ثانوية فى مسلسلات «فرصة تانية، من الجانى، وبالحجم العائلى»، وغيرها من الأعمال، ولكن حتى الآن لم يحقق أحمد كرارة، أى شعرة تقارن بنجومية شقيقة أمير كرارة.

إلهام شاهين وشقيقها أمير

تعتبر الفنانة إلهام شاهين، أحد أهم نجمات الدراما والسينما، ومازالت تتربع على الصفوف الأولى فور ظهورها فى أى عمل، وهى أحد أهم البطولات النسائية الدرامية فى السنوات الأخيرة، وساهمت فى صناعة السينما وأنتجت العديد من الأفلام السينمائية، وقدمت «إلهام» الكثير من التاريخ الفنى الكبير والحافل وأبرز الأعمال الدرامية «قصة الأمس، مسألة مبدأ، قضية معالى الوزيرة» وغيرها، وعلى مستوى السينما «جنون الحياة، سوق المتعة، القتل اللذيذ».

ورغم كل التاريخ الفنى للنجمة إلهام شاهين، إلا أن شقيقها «أمير» لم يحظ بنفس التاريخ الفنى والنجاح لشقيقته، بل ومعظم أعماله كانت معها، ومن أبرز أعماله «قضية معالى الوزيرة، الكومى»، وسينمائيا «ريجاتا، هز وسط البلد».

أحمد مكى وشقيقته إيناس

يعتبر الفنان أحمد مكى، رقمًا صعبًا فى المعادلة الفنية على مدار سنوات من العطاء الفنى، فهو ليس فقط نجمًا من نجوم السينما وله أرقام قياسية من الإيرادات، ولكن هو الفنان الوحيد بين جيله الذى يُعد شاملًا، فهو على مستوى السينما حقق نجاحًا كبيرًا، وعلى مستوى الدراما له سلسلة أجزاء وصلت إلى 7 مواسم، وإنما أيضًا هو أحد مبدعى الغناء بطريقة الراب، ويغنى أغانى تحمل معنى وقيمة للشباب، وأبرز أعمالة السينمائية «لا تراجع ولا استسلام، إتش دبور، وطير إنت»، وعلى مستوى الدراما «الكبير أوى» بأجزائه ومسلسل «الاختيار».

ورغم كل تلك الشهرة بين كل ألوان الفنون الذى حققها أحمد مكى، إلا أن شقيقته إيناس مكى، والتى سبقته الدخول إلى الوسط الفنى، لم تحقق النجاح حيث تعتبر أبرز أدوارها فى مسلسل «لن أعيش فى جلباب أبى»، وفيلم «الحاسة السابعة»، وابتعدت كثيرًا عن الساحة الفنية.

ياسمين عبدالعزيز وشقيقها وائل

حققت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، نجاحًا كبيرًا، فى مشوارها الفنى سينمائيًا ودراميًا، بل وكانت من أوائل فنانات جيلها تخوض البطوله السينمائية النسائية، وأبرز الأعمال السينمائية «الدادة دودى، أبو شنب، الثلاثة يشتغلونها، وجوازة ميرى»، وعلى مستوى الدراما «امرأه من زمن الحب، اللى ملوش كبير، ونحب تانى ليه، وضرب نار».

ويظل شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، فى طريقه الفنى، ولكن لم يحقق النجاح والشهرة التى نالتها شقيقته، ويسعى «عبدالعزيز» للسعى وشق طريقه الفنى، وشارك بأكثر من دور ثانوى، وأبرز أعماله «كلبش، بين عالمين، وأزمة نسب» وغيرها.

حسين ومصطفى فهمى.. تقاسم الشهرة

نجح الأشقاء حسين ومصطفى فهمي، فى تحقيق الشهرة بين الجماهير، وحضور لا يختلف عليه أحد، وأبرز أعمال الفنان حسين فهمى «العار، جرى الوحوش، اختفاء جعفر المصرى، أبناء الشيطان، وفى لمح البصر»، وعلى مستوى الدراما «هوانم جاردن سيتى، أولاد الأكابر، العراف، وسره الباتع».

وقدم مصطفى فهمى، للسينما أعمالًا كثيرة أبرزها «الشرابية، الوردة الحمراء، وعمليات خاصة»، وللدراما التلفزيونية «قصة الأمس، قضية معالى الوزيرة، مأمون وشركاه، وبابلو».

أحمد فهمى وكريم فهمى

حقق الشقيقان الكثير من النجاح على مستوى الدراما والسينما، وسلك أحمد فهمى فى البداية اللون الكوميدى، وقدم الكثير من الأعمال السينمائية الناجحة أبرزها «سمير وشهير وبهير، الحرب العالمية الثالثة، كلب بلدى، العارف، وليلة هنا وسرور»، وعلى مستوى الدراما «رجالة البيت، الواد سيد الشحات، وسره الباتع».

وفى الطريق الموازى سار كريم فهمى، على درب أخيه وحقق نجاحًا كبيرًا سينمائيًا «هاتولى راجل، حسن وبلقظ، ديدو، وأنا لحبيبى»، وفى الدراما «أمر واقع، ونحب تانى ليه، وأزمة منتصف العمر».

إيمى ودنيا سمير غانم

من بيت فنى له تاريخ فى السينما والمسرح والتلفزيون بالكثير من الأعمال الخالدة، دنيا سمير غانم وإيمى سمير غانم، دخلا قلوب كل المشاهدين وأصبح لهما جمهور كبير، ونجحت كل منهما فى أن تجحز لنفسها مقعدًا بين أبناء جيلها.

قدمت «دنيا» الكثير من الأعمال الدرامية فى البداية أهمها «عباس الأبيض فى اليوم الأسود، وللعدالة وجوه كثيرة»، ثم أدوار البطولة «فى اللالاند، وبدل الحدوتة تلاتة»، وسينمائيًا «لا تراجع ولا استسلام، طير إنت، كباريه، والفرح».

وسارت «إيمي» فور ظهورها على نفس خطوات شقيقتها وحققت نجاحًا كبيرًا على مستوى السينما والدراما، وأبرز الأعمال الدرامية «نيللى وشيريهان، عزمى وأشجان، وهبة رجل الغراب»، وعلى مستوى السينما «زنقة الستات، عشان خارجين، غش الزوجية، وبلبل حيران».

تاريخ وفاء عامر وطموح آيتن

بتاريخ فنى طويل، قدمت النجمة وفاء عامر، الكثير من الأعمال الفنية الناجحة، والتى حققت على إثرها شهرة كبيرة ونجومية بين الجماهير، ومن أبرز أعمالها الدرامية «ذئاب الجبل، ضبط وإحضار، فارس بلا جواد، الطوفان، وراجعين يا هوى»، وعلى مستوى السينما قدمت «الجراج، الواد محروس بتاع الوزير، حين ميسرة، كف القمر، وكارما».

وفى ظهور شقيقتها الصغرى «آيتن» بفارق سنوات للدرجة التى جعلت البعض يظن أنها ابنتها، استطاعت «آيتن» بطموحها أن تقدم الكثير من الأعمال الفنية المتعددة، وبطعم يختلف كثيرًا عن شقيقتها الكبرى، لتحقق النجاح دراميًا فى « حضرة المتهم أبي، أيوب، الطوفان، السبع وصايا، الزوجة الثانية، والدالى»، وعلى مستوى السينما قدمت «رامى الاعتصامى، بتوقيت القاهرة، سالم أبوأخته، بنات العم، ويا تهدى يا تعدى».