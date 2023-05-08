"غوتيريش" يدين نهب مجمع برنامج الأغذية العالمي في الخرطوم

أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نهب المجمع الرئيسي لبرنامج الأغذية العالمي في العاصمة السودانية الخرطوم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن عملية النهب تلك هي أحدث انتهاك لمرافق الأمم المتحدة الإنسانية منذ بداية الأزمة التي تدخل أسبوعها الرابع بعد أن اندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من نيسان/أبريل.

وأكد دوجاريك أن معظم، وإن لم يكن كل، وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها في مجال الإغاثة قد تأثروا بعمليات النهب واسعة النطاق.

وجدد الأمين العام التأكيد على الحاجة لأن تقوم الأطراف بحماية واحترام العاملين في مجال الإغاثة والمرافق الإنسانية، بما في ذلك المستشفيات.

وشدد على ضرورة حماية المدنيين وبنيتهم الأساسية من أجل إنقاذ الأرواح. وأضاف أن "احتياجات الشعب السوداني، العالق في كارثة إنسانية، يجب أن تأتي في المقام الأول".

ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان بنحو مليونين وخمسمئة ألف شخص، ليصل العدد الإجمالي إلى 19 مليونا خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، إذا استمر الصراع.