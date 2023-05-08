أوسوريو يستقر على مهاجم الزمالك في لقاء بروكسي

استقر المدير الفني للزمالك كارولوس أوسوريو، على البدء بسيف الجزيري أساسيا في لقاء فريق بروكسي ضمن دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ويعاني ناصر منسي مهاجم الزمالك من الإصابة حاليا ويقترب من الخروج من قائمة الزمالك في لقاء بروكسي، وهو ما سيدفع أوسوريو للاعتماد على الجزيري منذ البداية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي.

كان الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة أمام فريق بيراميدز من الدور نصف النهائي.

كان الزمالك قد توج بدرع الدوري في الموسمين الماضيين وذلك مع المدربين، الفرنسي كارتيرون، والبرتغالي فيريرا.