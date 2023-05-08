مجلس الوزراء البحريني: قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتسق مع المصلحة المشتركة

رحب مجلس الوزراء البحريني بقرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، مؤكدا أن هذا القرار يدعم الالتزام العربي بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ويتسق مع المصلحة العربية المشتركة ووحدة الصف العربي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس، اليوم الإثنين، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب الملك ولي العهد البحريني، حيث أكد المجلس أن مشاركة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد برفقة ولي العهد البحريني في حفل مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا رئيس الكومنولث، تأتي تجسيدًا لأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وتميز العلاقات الثنائية الاستراتيجية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشار المجلس إلى دعم البحرين للمبادرة السعودية الأمريكية لبدء المحادثات الأولية في مدينة جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للتوصل إلى وقف العمليات العسكرية وإنهاء الصراع، ودعم وتأييد من مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية ممثلة في بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد.