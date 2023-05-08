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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الاتصالات اللبناني يحذر: هناك خطر حقيقي على القطاع ونحتاج لموارد لتسيير شئونه

وزير الاتصالات بحكومة
وزير الاتصالات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية جوني القرم
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حذر وزير الاتصالات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية جوني القرم من وجود خطر حقيقي على قطاع الاتصالات، مشددًا على أن القطاع بحاجة إلى موارد لتسيير شئونه.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يرافقه المدير العام لهيئة "أوجيرو" - شركة الاتصالات الوطنية - عماد كريدية والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي.

وأضاف القرم أنه بحث شئون وزارة الاتصالات، مؤكدًا أنه أبلغ ميقاتي بالخطر الكبير الذي يداهم قطاع الاتصالات.

وأوضح أنه ستشاور مع وزير المالية بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحل هذه المشكلة، مؤكدا أنه منذ بداية العام لم تحول إلى الوزارة أي اعتمادات للصيانة باستثناء الرواتب.

لبنان الاتصالات نجيب ميقاتي