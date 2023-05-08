مياه الشرب بسوهاج تشارك بورشة مخرجات برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة بالأقصر

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فى ورشة عمل مخرجات برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنعقدة بمدينة الأقصر.

جاء ذلك بحضور المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأستاذ عمرو عزت الماحى رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان ورشة العمل تناولت الخطة الاستراتيجية وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتطبيق ومنظومة خفض فاقد المياه وتطبيق البرنامج الالكترونى ساب "SAP" لميكنة العمليات المالية والفنية وذلك بهدف التحول الرقمى ورفع كفاءة الأداء.

واشار رئيس مياه سوهاج انه فى مجال تطبيق البرنامج الإلكترونى ساب تم تدريب المستخدمين بقطاعات الموارد البشرية والمالية والتجارية والمشروعات على كيفية استخدام البرنامج لربط البيانات بين القطاعات المعنية لتوحيد الاجراءات والدورات المستندية وانه تم البدء فى التشغيل الفعلى للبرنامج فى فبراير ٢٠٢٣ وان الشركة تسعى من خلال تطبيق هذا البرنامج التحول الرقمى وميكنة جميع العمليات المالية والموارد البشرية والمخزنية لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى جميع الاعمال الخاصة بالشركة للحصول على تقارير وبيانات دقيقة فى أسرع وقت وبأقل جهد.

ومن الجدير بالذكر انه حضر ورشة العمل رؤساء مجالس إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر وسوهاج واسيوط وقنا والمنيا ومسئولى القطاعات المالية والتجارية والتخطيط.