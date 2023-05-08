رئيس جامعة المنيا يستقبل طلاب تطبيق "جولة" للخدمات السياحية بعد اعتماده على متجر التطبيقات

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، طلاب الفرقة النهائية بكلية الآداب قسم الاعلام أصحاب ابتكار وتصميم تطبيق جديد يعمل على الهاتف المحمول تحت مسمي "جولة"؛ لاستعراض الخدمات الإرشادية في المجال السياحي، من خلال التعريف بالأماكن الأثرية المختلفة بمحافظات مصر وأقليم الصعيد، وأماكن الإقامة والفنادق، والخدمات العامة، وأماكن الترفيه والمطاعم، حيث يمثل التطبيق دليلًا معلوماتيًا شاملًا للسفر والسياحة والتنقل للمستخدم العربي والأجنبي.

رافق طلاب القسم خلال الزيارة الدكتور أشرف ماهر عميد كلية الآداب، والدكتورة رحاب أنور رئيس قسم الإعلام، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وأكد الدكتور عصام فرحات، على الدعم الكبير التي توليه الجامعة لدعم وتشجيع أفكار الشباب، واحتضانها للمشروعات والأفكار التطبيقية المبتكرة والتطبيقات التكنولوجية التي تواكب متطلبات الجمهور، وتشارك في حل المشكلات المجتمعية، أو تساهم في الترويج للسياحة المصرية، لتكون نواة لعمل تجاري ناجح ومربح للشباب يخدم المجتمع الرقمي العالمي الجديد، وتخلق مجالًا مفتوحًا لفرص العمل أمام الخريجين، موجهًا الطلاب بالتواصل مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتقييم البرنامج وتطوير تقنياته المتاحة عبر شبكة الإنترنت، إلي جانب التواصل مع وزارة السياحة لإمداد القائمين على تطبيق "جولة" بالمعلومات الوافية.

واستعرض طلاب قسم الإعلام المزايا والخدمات التي يقدمها التطبيق من حيث كونه تطبيق مجاني يتميز بسهولة الاستخدام، ويدعم أكثرمن لغة، ويمكن من خلاله تفعيل ميزة البحث الصوتي عن المعلومات، وتقديم تصنيف مفصل عن الأماكن السياحية سواء الاثرية والعلاجية والترفيهية والدينية، وتحديد أقرب المواقع الاثرية بالقرب منك، وكذلك توفير الخدمات لحجز التذاكر، ووسائل المواصلات المتاحة، ومواعيد فتح وغلق تلك الاماكن، بالإضافة إلى ترشيح أفضل الشركات السياحة، وأفضل العروض وكيفية التواصل معهم، كما يمكن التطبيق مستخدميه من تسجيل اقتراحات او تقديم شكاوى لتحسين الخدمات المتاحة.