مصدر في الأهلي: لا نعلم شيئا عن العرض القطري لحمدي فتحي

علق مصدر داخل النادي الأهلي على العرض القطري للتعاقد مع حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت قناة الكأس القطرية، قبل قليل، أن حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي قد تلقى عرضا من أحد أندية قطر.

ولم تكشف القناة عن هوية النادي الذي يسعى للتعاقد مع حمدي فتحي في نهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر للبوابة نيوز إن النادي لا يعلم شيئا عن هذا العرض ولم يتلق أي اتصالات شفهية او رسمية حتى هذه اللحظة، وفي حالة تلقي العرض سيتم عرض الآخر على لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويلتقي الأهلي، مع الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبلة، على الملعب “الأولمبي حمادي العقربي” برادس، وستقام المباراة بدون جمهور بسبب عقوبة “كاف”، بينما ستقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم 19 مايو.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الرجاء المغربي بهدفين دون رد، في مجموع المباراتين، حيث فاز في القاهرة بهدفين دون رد، وتعادل في المغرب سلبيًا.