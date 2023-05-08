وجبة حواوشي فاسد السبب.. تسمم 3 طالبات في الدقهلية

أصيبت 3 طالبات في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية بحالة تسمم وذلك عقب تناولهن ساندوتشات "حواوشي" فاسد من أحد المحلات بعد درس خصوصي، وبعدها شعرون بالإعياء حتى وصلت إلى الإغماء، وجرى نقلهن إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتحويلهن إلى مركز السموم بجامعة المنصورة، لاتخاذ الاجراءات الطبية لعلاجهم، إلى أن استقرت حالتهم الطبية.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، من أهالي 3 طالبات في الشهادة الإعدادية 2023، بإصاباتهن بأعراض التسمم الغذائي عقب تناولهن سندوشات حواوشي من أحد المطاعم في مدينة بلقاس وجرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من: "سمر. م. م"و "يارا.أ.إ." و "دعاء. أ. ا"، أعمارهم جميعا 14 عاما، ومقيمون في مدينة بلقاس، وصلوا إلى مستشفي بلقاس المركزي في حالة إعياء شديد وبسؤالهم أكدوا انهم تناولوا سندوشات حواوشي عقب انتهاء درس خصوصي.

وأكدت والدة إحدي الطالبات، أن الطالبات الثلاثاء في الصف الثالث الإعدادي، وأثناء ذهابهم إلي حصة درس خصوصي اشتروا سندوشات حواوشي وسعر السندوتش 15 جنيها، وبعد انتهاء الحصة تناولوا الطعام لأنهم سيواصلون بعدها حصة درس آخر.

وأضافت الأم بعد تناول سندوشات الحواوشي بدأت البنات تشعر بالمغص والترجيع وزادت الحالة إلى الإغماء، وجري نقلهم إلي مستشفي بلقاس المركزي، وهناك أجروا بعض الإسعافات الطبية، وخرجوا إلا أنهم شعروا بعدها بالإعياء الشديد وبعرضهم علي طبيب في عيادة خاصة أمر علي الفور بنقلهم إلي مركز السموم بجامعة المنصورة.

وأضحت أنه في مركز السموس عملوا بعض الإجراءات والأدوية وحولونا إلى مستشفى الأطفال الجامعي، وحالتهم حاليا مستقرة إلا أن الألم لا يزال يلازمهم.

وأكدت :"شوفنا الموت بعنينا، وولادنا كانوا بيرحوا مننا، والحمد لله أنهم عرفونا بدري وقدرنا ننقذهم، لو كانوا أخفوا أعراض التسمم عنا كانوا راحوا فيهم، لكن قدرنا نتحرك سريعا وننقذهم".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات