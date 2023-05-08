منتخب الأقزام يشارك فى البطولة الأفرواسيوية لكرة القدم بالمغرب

يستعد منتخب مصر لقصار القامه ( الاقزام ) للمشاركة فى البطولة الافرواسيوية لكرة القدم والتى ستقام بالمدينة المغربية الدار البيضاء فى الفتره من 20 وحتى 30 مايو الجارى بمشاركة منتخبات المغرب البلد المضيف و العراق و الاردن ولبنان وفلسطين وتم توجية الدعوة لكل من ساحل العاج وكينيا.

وستكون البطولة الافرواسيوية فرصة جيده للاستعداد لدورة الألعاب العالمية والتى ستقام فى المدينة الألمانية كولونيا فى الفتره من 27 يوليو وحتى 5 أغسطس القادم .

وتتكون بعثة المنتخب المصري من ١٦ فرد برئاسة البعثة ومدير المنتخب الكابتن علي شعبان ومدير فني الكابتن محمد البيضا ومدرب محمود الحضري وكابتن المنتخب احمد عبد الرازق واللاعبون هم وليد عصام و عبد الرحمن بركات و مهدي محمد و مروان عمرو و يوسف راوي و عبد الغني حسين و رمضان السيد و مصطفي محمود و ممدوح سعيد وحراسة المرمي سعيد الخرباوي وعماد جودة

وتقام البطولة ضمن الاستعدات لبطولة كأس العالم بالارجنتين خلال النصف الثاني من العام

وقد تعهد الجهاز الفني والإداري ولاعبين بذل أقصي جهد لتشريف مصر محليا ودوليا

وطالب علي شعبان من كل المصريين دعم المنتخب حيث أن هذة البطولة الاولي التى بارك فيها المنتخب المصرى بدعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة واشراف اللجنة البارالمبية المصرية وقدم على شعبان الشكر لوزارة الشباب والرياضه و الوزير الدكتور اشرف صبحي الذى يولى اهتمام خاص برياضة الاقزام وإلي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي ومجلس إدارتها الذين قدموا كل الدعم والمساندة للمنتخب واللعبه ولجنتها حديثة العهد وطلب منهم تحفيز لاعبي المنتخب خلال هذة البطولة .