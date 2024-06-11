وزير خارجية الأردن: رسالة مؤتمر الاستجابة للعالم هي ضرورة توقف الحرب على غزة فورا

أكد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أن المؤتمر الدولي للاستجابة الطارئة في غزة، الذي اختتم أعماله اليوم الثلاثاء، وجه رسالة واضحة إلى العالم بضرورة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. المؤتمر، الذي عُقد في مدينة البحر الميت الأردنية، شهد حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وصرح الصفدي بأن المشاركين في المؤتمر أجمعوا على ضرورة وقف الحرب فورًا ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، محذرًا من أن استمرار العدوان سيزيد من تفاقم الأزمة.

وأضاف الصفدي أن الجهود الحالية تهدف إلى التخفيف من آثار هذه الأزمة إلى أقصى حد ممكن، مشددًا على أنها مسؤولية دولية مشتركة. ووصف استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح وخرقها للقانون الدولي والإنساني، بالإضافة إلى عرقلة إدخال المساعدات عبر معبر رفح أو من الأردن، واستمرارها في العدوان، بأنها جرائم حرب غير مسبوقة في المجتمع الدولي منذ عقود.

