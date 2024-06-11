مع دخول عيد الأضحى… أضرار الفتة على الصحة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي تكون فيه الأضاحي شيئا ثابتا في هذا العيد، ومع كثرة اللحوم تزداد الاكلات الدسمة والشهيرة التي تعد ثوابت في هذه الأيام كل عام لدى الكثير من المصريين والدول العربية، ومن بين تلك الأكلات "الفتة" فهي اكلة دسمة للغاية، ولها مشاكل صحية وتزيد من المشاكل الصحية الموجودة بالفعل لدى الكثير من الناس وتبرز "البوابة نيوز" تلك الأضرار للانتباه للأطعمة التي يتناولها الأشخاص في العيد وفقا لموقع health line.

أضرار الفتة على الصحة:

تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة والمتحولة التي تسبب ارتفاعا في الكوليسترول الضار.

تزيد خطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

مكونات الفتة جميعها مضرة على الجسم وتجتمع أكثر من مكون في اكلة واحدة مما يزيد اضرار الاكلة ومخاطرها.

زيادة الوزن:

اضطرابات شديدة في الجهاز الهضمي والانتفاخ وعسر الهضم.

اضطرابات سكر الدم.

ينصح بتقليل تناول الفتة واذا قررت تناولها يكون بكمية قليلة وأن يتم إعدادها بأفضل طريقة بتقليل الدهون والقلي والمكونات الدسمة وتناول طبق نن السلطة الخضراء قبله ومشروبات صحية بعدها.