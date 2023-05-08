أستاذ اقتصاد: الدولة تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70%

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنّ القمح يعد المحصول الاستراتيجي الأول في ملف الأمن الغذائي المصري، موضحا أنه يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية فيما يتعلق بالإنتاج والتوريد، حيث تنتج مصر نحو 45% من الاستهلاك المحلي من القمح والبالغ 21 مليون طن.

وأضاف «صيام»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن مصر تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 45% إلى 70% في مدى زمني 3 سنوات من الآن، فضلا عن تركيزها على ملف التوريد والتخزين الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات فيما يتعلق بالتوريد من وقت زراعة القمح، من بينها إعلان سعر ضمان يبلغ 1250 جنيها، يزيد بزيادة سعر الاستيراد تبعًا للسعر العالمي وقت الحصاد، وهذا ما حدث بالفعل إذ وصل سعره إلى 1500 جنيه حسب النقاوة.

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن سعر القمح وصل إلى 1500 جنيه عند درجة النقاوة العالية التي تبلغ 23 ونص قيراط، ويقل 25 جنيها مع كل درجة أقل، وهذا السعر مشجع للمزارعين حتى يحرصوا على زراعة القمح.