"سيمنس": تسليم 4 محطات محولات متنقلة للشركة المصرية لنقل الكهرباء

اعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي، اليوم الاثنين، أن تلبية احتياجاتنا من الطاقة، وفي نفس الوقت تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يرتبط بصورة رئيسية بقدرتنا على تطوير قدرات قطاع الطاقة المحلي وبصورة أبسط، فلا يمكن لقطاع الطاقة تحقيق التحول المرغوب إلا من خلال نظم لنقل الطاقة، وتتسم بقوتها وترابطها ومرونتها، وإّن سيمنس للطاقة وجيزة سيستمز لم يتمكنا فقط من إقامة وتسليم نظم تكنولوجية مبتكرة ومتطورة.

وفي ذات السياق، أعلنت سيمنس للطاقة، من خلال تحالفها مع شركة جيزة سيستمز، عن نجاحها في إقامة ونشر 4 محطات محولات متنقلة وتسليمها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث جرى تصميم هذه المحطات الأربعة بشكل يتناسب مع تطوير أعمال نقل وتوصيل الكهرباء بصورة مؤقتة وعاجلة للمشاريع، ومن المنتظر أن تساهم التحسينات الهامة التي تم إدخالها، في زيادة مرونة الشبكة القومية واستقرار تغذية الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تعزيز توصيلات الشبكة في المناطق التي تحتاج إلى تغذية عاجلة لمشاريع التنمية ومن ضمنها المشاريع الزراعية.

وقد تضمنت الأعمال توريد عدد 2 مفاتيح العزل المعزولة بالغاز ذات قدرة 220 كيلو فولت، و2 مفاتيح العزل المعزولة بالغاز ذات قدرة 66 كيلو فولت، و4 محولات (2 محول جهد 220/22 كيلو فولت وبسعة كهربائية 60 ميجا فولت أمبير للوحدة، و2 محول جهد 66/22 كيلو فولت وسعة كهربائية 40 ميجا فولت أمبير)، بالإضافة إلى مفاتيح العزل ذات قدرة 22 كيلو فولت ميجا فولت، ولوحات للتوزيع الكهربائي تعمل بالتيار المتردد والمستمر AC/DC، ومحولات إضافية ونظم للتحكم والحماية وستوفر المحطات الفرعية المتنقلة إجمالي 200 ميجا فولت وات للمساعدة على نقل الطاقة للمشاريع بصورة عاجلة لحين الانتهاء من التغذية الدائمة عن طريق المحطات الدائمة.

وقالت ليلى الحارص، العضو المنتدب لسيمنس للطاقة في مصر يعد الوقت عامل هام في إقامة وتسليم المشاريع وحلول الطاقة المستدامة، حيث يجب نشر الحلول الفنية على نطاق واسع حتى نتمكن من تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

وتابعت الحارص بأن لدى مصر خطة واضحة للتوسع بصورة مستدامة في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية بما فيها القطاع الزراعي.