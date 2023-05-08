النيابة تحقق في مصرع وإصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة مسرعة أمام مسجد الحصري بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول مصرع شخص وإصابة ٢ آخرين إثر حادث سير.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن جثة المتوفى واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

وأمرت بحجز السائق والسيارة المتسبيين فى الحادث وعرضها لجنة متخصصة لفحصها وكشف ملابسات الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من طوارئ الصحة مفاده اصطدام سيارة بأشخاص مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة بسرعة كبيرة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة واصطدامها ب3 أشخاص مما تسبب في مصرع أحدهم وإصابة 2 آخرين، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.