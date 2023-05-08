مبادرة شبابية لتجميل قرية الريسان بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء

نفذ، أمس الأحد، مجموعة من الشباب المتطوعين بقرية الريسان بمركز الحسنة بوسط سيناء يوما تطوعا للمساهمة في أعمال نظافة وتجميل القرية وتابع تنفيذ العمل الشيخ / محمد غانم أحد مشايخ قرية الريسان وبجهودهم الذاتية ونفقاتهم الشخصية؛ بناءً على توجيهات محافظ شمال سيناء وبتعليمات من سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة وبمتابعة وإشراف من محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة وذلك ضمن الخطة الطموحة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على الميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القري بدائرة مركز ومدينة الحسنة لتحقيق تغيير ملموس للأفضل في قطاع النظافة والتجميل من خلال تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمركز.

قام الشباب المتطوعين بطلاء الأرصفة والبلدورات وأعمدة الانارة بالإضافة إلى عملية تشجير الشوارع الرئيسية بمداخل ومخارج القرية وجاري استكمال الأعمال داخل القرية ويتم هذا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الريسان بهدف خدمة أهالي القرية.

هذا وقد أشاد رئيس المركز والمدينة علي الجهود التي يبذلها هؤلاء الشباب لإظهار القرية بالشكل الجمالي اللائق بهم، موضحًا أن هدفنا هو دمج المواطنين مع الأجهزة التنفيذية بالمركز، مشيرًا إلى أن المواطن إذا شارك في أعمال النظافة والتطوير سيحرصون على الحفاظ على ما فعلوه بأيديهم وبناءً عليه سيتم تجميل المركز بالكامل بالشكل الذي يليق بمدينة الحسنه وسكانها الكرام.

كما وجه بضرورة التنسيق مع جميع المبادرات الشبابية التطوعية والوحدات المحلية بالقرى لوضع مركز ومدينة الحسنة في مصاف المراكز الجميلة والمميزة على مستوى المحافظة ويأتي ذلك في إطار خطة رئاسة مركز ومدينة الحسنة لحشد وتضافر جهود أبناء المركز والمدينة من الشباب بجانب جهود الأجهزة التنفيذية بالمركز للنهوض بكافة القطاعات الخدمية بمركز ومدينة الحسنة.