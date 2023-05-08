العراق يؤكد دعمه لكافة الجهود الدولية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، "انفتاح العراق ودعمه لكافة الجهود الدولية والأممية، التي تعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وما يمهّد للتنمية المستدامة إقليمياً".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقي إن "ذلك جاء خلال لقاء السودانى، مع الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت"، موضحا أن "اللقاء بحث التعاون بين العراق والأمم المتحدة، بمختلف برامجها العاملة، وسبل تطويرها وتهيئة أسباب نجاحها".

كما أكد السودانى، أن "الحكومة العراقية أظهرت منذ بداية عملها إصراراً على حلّ الأزمات والمشكلات التي تتعاون فيها مع المنظمة الدولية، وقد قطعت شوطاً طويلاً على مسار الحل لأغلب المشاكل، حيث وضعت الأولويات في البرنامج الحكومي".

من جانبها أكدت بلاسخارت "دعم بعثة الأمم المتحدة في العراق للجهود والبرامج الحكومية الهادفة إلى معالجة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتع