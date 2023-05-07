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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيرامبكا يفوز على دكرنس بخماسية في الكأس

سيراميكا
سيراميكا
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فاز فريق سيراميكا كليوباترا على دكرنس بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن دور ١٦ من مسابقة الكأس. 

أحرز الأهداف ميدو جابر هدفين ولأحمد جمال وبيكهام ومحمد عنتر.

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن معين الشعباني، تشكيل الفريق لمواجهة دكرنس في دور الـ٣٢ لكأس مصر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد شكري - مروان الصحراوي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: ميدو جابر - عمرو قلاوة - محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر

خط الهجوم: صلاح محسن

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد بسام - أحمد هاني - أحمد ياسر ريان - محمد توني - محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - جاستيس آرثر - جابريل شيكودي

أحمد رمضان أحمد رمضان بيكهام أحمد جمال