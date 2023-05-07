رئيسة سلوفاكيا تعلن تشكيل حكومة مؤقتة من الخبراء

أعلنت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن تشكيل حكومة من الخبراء والموظفين المدنيين يترأسها الخبير المالي لودوفيت اودور، الذي يشغل حاليا نائب محافظ البنك الوطني السلوفاكي.

وقالت الرئيسة في براتيسلافا إنه تم اختيار الوزراء بالفعل، ولكن لن يتم تعيينهم حتى الأسبوع الذي يبدأ في 15 مايو لأنها ترغب في إبلاغ الأحزاب البرلمانية أولا. وأضافت أنه حتى ذلك الحين يتعين على رئيس الوزراء المؤقت ادوارد هيجر أن يواصل العمل في منصبه.

وأضافت تشابوتوفا أن الحكومة المؤقتة ستضم خبراء ليس لديهم النية لخوض الانتخابات البرلمانية يوم 30 سبتمبر، لاستبعاد إمكانية استغلال أي شخص مهام الحكومة المؤقتة لأغراض انتخابية.