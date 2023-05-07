الأربعاء.. جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوي لطلاب الدراسات العليا في العلوم التطبيقية

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة سينظم المؤتمر السنوي الثاني لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية في الفترة من 10 الى 11 مايو 2023 بمشاركة عدد من طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها وعدد من المتحدثين المتخصصين في المجالات المختلفة للعلوم التطبيقية.

وأكد الدكتور جمال سوسه حرص الجامعة علي دمج البحث العلمي بالصناعة بإنشاء حاضنات تكنولوجية تستثمر في مخرجات البحث العلمي ، كما أن الجامعة تعمل علي توفير بيئة مناسبة للبحث العلمي من أجل إنتاج أبحاث قوية ومبدعة تؤدي الى تقدمهم المهني والتعليمي وتساهم في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المجالات

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يناقش أربع محاور هي العلوم الزراعية والبيطرية ، والعلوم الهندسية والتكنولوجية ، والعلوم الطبية الاكلينيكية والصحية ، والعلوم الأساسية.

وأضاف الجيزاوي أن المؤتمر يشهد محاضرات علمية لكل من الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، والدكتور أحمد حسن نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية ورئيس الفرع المصري لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE ، والدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء ، و الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، والدكتور وليد توفيق رئيس قسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية بمعهد علوم الليزر جامعة القاهرة

وأشار نائب رئيس الجامعة الى أن المؤتمر يهدف الى بناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا من أجل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية ورؤية مصر 2030

وأوضح الدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب البشري ومقرر المؤتمر أن جميع البحوث الذي سيتم قبولها بالمؤتمر سيتم نشرها في مجلة بنها للعلوم التطبيقية كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها.