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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ملك السعودية يصدر أوامر ملكية بعزل وتعيين عدد من القيادات

الملك سلمان
الملك سلمان
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، مرسوم ملكي شمل عدد من الأوامر الملكية، بشأن عزل وتعيين عدد من قادة الدولة من مختلف الجهات.

 

حيث أصدر الملك سلمان قرار بإعفاء الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود محافظ الدرعية، وفهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومحمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مناصبهم.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس،  فان القرارات شملت تكليف المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى، وتعيين فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبد العزيز بن حسن بن علي البوق محافظًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة. 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المملكة العربية السعودية مدينة الرياض